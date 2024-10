Homophobie-Eklat um Behrens: Arnold wirbt für zweite Chance

„Kevin hat sich entschuldigt für etwas, das sicher nicht gut war“, meinte Arnold im Gespräch mit dem kicker: „Aber jeder Mensch macht Fehler. Klar ist: So etwas sollte sich nicht wiederholen, aber er hat auch eine zweite Chance verdient.“

Behrens-Eklat: So ging der VfL mit dem Eklat um

Am Mittwoch war ans Licht gekommen, dass Behrens sich Ende September bei einer Signierstunde des VfL eine verbale Entgleisung geleistet hatte. Einem Bericht der Sport Bild zufolge verweigerte er die Unterschrift auf einem Trikot in Regenbogenfarben, mit dem der Verein ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen will.