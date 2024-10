Kompany? "Reaktionen bei Nagelsmann oder Tuchel wären anders gewesen"

Der FC Bayern musste bereits den ein oder anderen Rückschlag in der laufenden Saison hinnehmen. Dennoch gibt es Lob für Vincent Kompany - insbesondere im Vergleich zu seinen Vorgängern.

Die Ausbeute des FC Bayern in der Bundesliga ist hervorragend, nach acht Spielen steht der Rekordmeister ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mit dem bitteren 1:4-gegen den FC Barcelona sowie dem 0:1 gegen Aston Villa gab es in der Champions League allerdings auch schon herbe Dämpfer.