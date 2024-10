Champions League: Flicks Barca demütigt Bayern - Raphinha brilliert

Kane jubelt mit Verspätung

Kompany nimmt Vierfachwechsel vor

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs haben die Bayern drei Champions-League-Auswärtsspiele in Folge verloren. Nach der Pleite bei Aston Villa und Real Madrid in der Vorsaison, kassierten die Bayern in der reformierten Champions League den nächsten Dämpfer und stehen damit nach drei Spieltagen in der Tabelle nur auf dem 23. Rang.