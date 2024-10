Ballon d'Or: So reagiert der FC Bayern

Nach dem 5:0-Befreiungsschlag gegen den VfL Bochum bleibt dem FC Bayern München keine große Verschnaufpause. Schon am Mittwochabend (20:45 Uhr im SPORT1-Liveticker ) muss der Rekordmeister gegen den FSV Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals ran.

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Kompany über das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal der vergangenen Saisons +++

„An der Vergangenheit können wir nichts mehr ändern. Wir haben gerade gegen Bochum gespielt und in den letzten drei Jahren zwei Mal verloren. Es geht darum, was wir morgen bringen. Ich habe unglaublich viel Vertrauen in die Mannschaft, aber es kommt immer drauf an, wie wir uns vor jedem Spiel aufstellen.“