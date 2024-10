Markus Feldhoff wird Interimstrainer beim VfL Bochum

Nach der Entlassung von Trainer Peter Zeidler setzt der Bundesligist VfL Bochum zunächst auf eine interne Lösung. Die bisherigen Co-Trainer Markus Feldhoff und Murat Ural übernehmen den Tabellenletzten „bis auf Weiteres“. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Der VfL hatte sich am Sonntagabend im Anschluss an die Niederlage im Kellerduell bei der TSG Hoffenheim (1:3) von Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Feldhoff (50) ist seit 2023 als Co-Trainer in Bochum tätig. Zuvor hatte er bereits als Chefcoach beim VfL Osnabrück gearbeitet. Ural war im Sommer als Assistent von Zeidler zum VfL gekommen.