Müller-Kritik an Bayern-Kollege: "Nicht das, was wir haben wollen"

Der späte Gegentreffer beim Remis des FC Bayern in Frankfurt geht auch an den Spielern nicht spurlos vorbei. Thomas Müller sieht eine Mitschuld bei einem Teamkollegen.

Thomas Müller hat nach dem spektakulären Remis des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt leise Kritik an einem Teamkollegen geäußert. Der Superstar des deutschen Rekordmeisters befand eine Aktion von Joshua Kimmich kurz vor Ende der Partie für unpassend.

„Jo geht im engen Raum ins Dribbling. Da könnte man sagen: Das wäre jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen“, sagte der ehemalige Nationalspieler nach der Partie bei DAZN. Müller sprach damit den Ballverlust in der Nachspielzeit an, auf den der späte Eintracht-Ausgleich zum Endstand folgte.