"Wie man hört, ist bei Bayern schon der Daumen gesenkt worden"

„Das ist beim FC Bayern schlecht angekommen“

Darüber hinaus soll es interne Kritik am Vorgehen bei der TV-Rechtevergabe in der DFL gegeben haben. Dreesen ist seit 2016 Mitglied des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga. Ein Brief des FC Bayern an die DFL bezüglich des Rechtevergabe-Procederes hatte Finanzvorstand Michael Diederich unterschrieben. „Dreesen hat sich geweigert, diesen Brief zu schreiben. Das ist beim FC Bayern sehr, sehr schlecht angekommen“, enthüllte Draxler.