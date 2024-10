Rose hängt Juve-Spiel "noch in den Kleidern"

Eine Ansage vom Chef habe es nicht gegeben, doch in Heidenheim steht der RB-Coach unter Ergebnisdruck.

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig hat mit der unnötigen Champions-League-Niederlage gegen Juventus Turin noch nicht abgeschlossen. Das 2:3 trotz Überzahl am Mittwoch hänge „emotional bei mir - muss ich ehrlich sagen - noch in den Kleidern“, sagte der 48-Jährige vor dem „schwierigen Auswärtsspiel“ am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim 1. FC Heidenheim. „Aber ich erwarte, dass wir da komplett da sind und versuchen, eine neue Serie zu starten.“