Rummenigge schwärmt von Lewandowski: "Nie einen ehrlicheren Spieler erlebt"

„Noch nie einen ehrlicheren Spieler erlebt“

Der Rekordmeister hat mit Harry Kane nun einen weiteren Weltklasse-Stürmer, dem es gelingen könnte, an die Leistungen von Robert Lewandowski anzuknüpfen. Auch ihm attestierte Rummenigge besondere menschliche Qualitäten.

Rummenigge erklärt Kanes Durststrecke

Angesprochen auf Kanes drei torlose Spiele in Folge, erinnerte sich Rummenigge an seine aktive Zeit: „Ich habe mal zehn Spiele kein Tor gemacht, und alle haben verwundert den Kopf geschüttelt. Das kann passieren. Dann kam ein Spiel mit drei Treffern gegen Nürnberg - am Ende wurden wir Meister, und ich holte die Torjägerkanone.“