"Unsinn" bei Lewandowski: "Bei Barca geht der Alarm an"

Robert Lewandowski wird in der Nations League gegen Kroatien Opfer eines üblen Trittes. Das lässt beim FC Barcelona offenbar die Alarmglocken schrillen.

Das war schon beim Hinschauen schmerzhaft: Robert Lewandowski hat beim 3:3 mit der polnischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Kroatien derart mächtig auf die Socken bekommen, dass sich nun auch sein Klub FC Barcelona Sorgen um den Gesundheitszustand seines Starstürmers machen dürfte.

Von „Unsinn mit Lewandowski “ schrieb die spanische Sport , „bei Barca geht logischerweise der Alarm an.“ Mit Blick auf die kommenden schweren Aufgaben der Katalanen mit der LaLiga-Partie gegen den FC Sevilla am Sonntag, dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern (Mi., 23. Oktober) sowie dem sich daran anschließenden Clásico gegen Real Madrid (Sa., 26. Oktober) herrschen große Bedenken, wie der 36-Jährige physisch dasteht.

Lewandowski ging bereits angeschlagen ins Spiel

Lewandowski blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, musste minutenlang behandelt werden, ehe er schließlich weitermachen konnte. Was die Angelegenheit zusätzlich brisant macht: Wegen einer nicht weiter präzisierten leichten Blessur hatte der Angreifer ohnehin schon nicht in Polens Startelf gestanden, sollte von Karol Swiderski Medienberichten zufolge auch später als bereits in der 62. Minute eingewechselt werden. Der Zwischenstand und eine kroatische Druckphase führten zu einer Änderung dieses Plans.