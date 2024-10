Umstrittener Kapitän: Matthäus nicht vollends von Can überzeugt

Als Kapitän von Borussia Dortmund ist Emre Can umstritten - und auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nicht vollends vom 30-Jährigen überzeugt. „Er hat nicht das Standing bei den Fans, wie es ein Kapitän eigentlich haben sollte. Nämlich unantastbar zu sein, wie es zum Beispiel ein Marco Reus war“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Dieser hat zuletzt auch nicht immer überragend gespielt, aber er hatte den bei Fans und Verantwortlichen den Status: ‚Du bist unser Kapitän!‘“

Wenn Trainer Nuri Sahin Can die Kapitänsbinde wegnehmen würde, "würde das im Moment wieder für Unruhe sorgen", führte Matthäus weiter aus: "Aber es bringt nichts, wenn ein Kapitän ständig kritisiert wird, teilweise auch zurecht." Als Beispiele nannte der Sky-Experte die Leistungen Cans beim 1:2 beim FC Augsburg sowie zuvor beim 2:5 in der Champions League bei Real Madrid.

"Ich habe eigentlich immer gedacht, Can sei ein Spieler, den du auf der Sechs brauchst: erfahren, ohne Angst und mit einer gewissen Schnelligkeit. Aber ihm mangelt es häufig an Konzentration und in Madrid hat ihm im Laufduell gegen Vinicius Junior im Endeffekt auch die Einstellung gefehlt", so Matthäus: "Das ist nicht böse gegen Can gemeint, aber wenn ich fünf Minuten vorher reingekommen bin und der andere Spieler steht schon 80 Minuten auf dem Platz, dann muss ich die letzten zehn Meter auch noch marschieren. Das ist eine Einstellungssache und das muss ich Emre vorwerfen."