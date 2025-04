FC Bayern: Das große Problem für Eberl

Max Eberl durchlebt eine kritische Zeit beim FC Bayern. In diversen Fällen schwindet seine Autorität.

Irgendwann war es Max Eberl genug. Als er am Donnerstagvormittag wiederholt auf Thomas Müller und die Meldung angesprochen wurde, dass das Urgestein keinen neuen Vertrag beim FCB bekommen werde, sagte der Sportvorstand: „Wie viele Fragen muss ich noch beantworten dazu?“ Dabei wirkte der 51-Jährige durchaus genervt von diesem Thema.

Kein Wunder, schließlich weht der Wind Eberl derzeit von vorne ins Gesicht. Die Kritik an seiner Arbeit wird lauter – und immer wieder werden seine Entscheidungen hinterfragt oder sogar einkassiert.

Der Fall Müller ist dabei exemplarisch. Während der Sportvorstand im Januar den Eindruck erweckte, der Rekordspieler könne selbst über seine Zukunft entscheiden, passte das Uli Hoeneß nicht wirklich. „Wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will“, sagte der Klub-Patriarch Ende Februar.

Auch als es im Sommer um die Verpflichtung von Jonathan Tah ging oder im vergangenen Monat um Joshua Kimmichs Vertragsverlängerung, sah sich Eberl damit konfrontiert, dass der Aufsichtsrat durchaus gewillt ist, seinen Einfluss geltend zu machen. Manches Verhandlungsergebnis des Sportvorstands wurde plötzlich in Zweifel gezogen.

Eberl will Thema wegwischen

„Egal, ob Eberls Autorität gelitten hat oder nicht: Das Gefährliche ist, dass allein der öffentliche Eindruck schon schädlich ist“, erklärt SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Dass Eberl das Thema Müller vorerst wegwischen wollte, kann Kumberger derweil nachvollziehen. Der Sportvorstandsposten beim FC Bayern sei aus seiner Sicht „der schwerste Job in Fußball-Deutschland“.

Eberl: „Keine One-Man-Show“

„Für mich heißt das, dass Max Eberl auch die anderen Entscheidungsträger mit ins Boot holen möchte. Er sagt quasi: ‚Ich bin nicht für all das, was vermeintlich schiefläuft, allein verantwortlich‘“, so Kumberger.