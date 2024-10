"Unfassbar, so ein Spui!" Als Uli Hoeneß Bayerns historische Aufholjagd krönte

Unter dem Kraftakt auf internationalem Parkett litt allerdings die Leistung im Alltag, schon seit zwei Jahren waren sie nicht mehr Meister geworden. Die Chance, ihnen ein Bein zu stellen, war in jenen Tagen so groß wie nie für kleinere Klubs wie den VfL Bochum, der auch am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder in den Kampf „David gegen Goliath“, konkret Letzter gegen Erster, zieht. Heute erscheint er etwas aussichtsloser als 1976.