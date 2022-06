Franz Beckenbauer: Vor 40 Jahren bekam der Kaiser sein Abschiedsspiel - und hatte die beste Idee seines Lebens

Von diversen Verletzungen (u. a. Adduktorenriss, Nieren-Quetschung) geplagt, von denen er in seinen ersten 17 Profijahren weitgehend verschont bleibt, kommt er in seiner letzten Bundesligasaison nur noch auf zehn Einsätze und sagt demütig: „Ich bin hier nur der Notnagel“. Er schiebt es auf höhere Instanzen: „Der liebe Gott hat, glaube ich, von oben was passieren lassen, was mir sagen sollte: ‚Jetzt langt‘s, lieber Franz!‘“