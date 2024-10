Tuchel? "Fände es richtig geil, wenn das verboten wäre"

Seit seiner Einführung im Profifußball sorgt der Videobeweis in regelmäßigen Abständen für Ärger und Schlagzeilen. Auch das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (2:1) am 7. Spieltag der Bundesliga blieb davon nicht verschont.

„Der VAR wurde ja angeschafft, damit man weniger diskutiert. Man diskutiert genauso viel, also das ist einfach mal de facto so. Ich finde es schade, weil das Spiel Leverkusen gegen Frankfurt war ein so unfassbar gutes Spiel, dass man wieder so unfassbar viel über den Schiedsrichter redet, beziehungsweise über den VAR“, ärgerte sich der ehemalige Gladbacher und Leverkusener Christoph Kramer im Podcast CopaTS von Tommi Schmitt. Dennoch könne Kramer „alle Entscheidungen nachvollziehen“.