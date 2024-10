„Sie haben es für uns vermasselt“

Als der englische Fußballverband FA im Januar 2013 sein 150-jähriges Bestehen feierte, waren auch Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello eingeladen. In nobler Umgebung stieß man mit den beiden Trainern an, die in den Jahren zuvor die Geschicke des Nationalteams zu verantworten hatten.

Eriksson, der im August dieses Jahres einem Krebsleiden erlag , stand von 2000 bis 2006 für die Three Lions an der Seitenlinie, Capello folgte von 2008 bis 2012. Sie waren die beiden einzigen ausländischen Nationaltrainer Englands, bevor Thomas Tuchel nun als dritter nicht-englischer Coach folgen wird .

Englands Boulevard arbeitet sich am „geilen Sven“ ab

Reporter lässt Eriksson in die Falle tappen

Mit Mazher Mahmood war es 2006 sogar ein Boulevardreporter, der Erikssons Ende bei den Three Lions einläutete, indem er ihn in eine Falle tappen ließ. Mahmood hatte sich Eriksson gegenüber als Scheich ausgegeben und ihm erzählt, er suche einen Trainer für einen englischen Klub, bei dem er investieren wolle.

Nachdem die brisanten Aussagen wenig später bei News of the World zu lesen waren, kündigte der unter Druck geratene Eriksson seinen Abschied nach der WM 2006 in Deutschland an - wo der Titeltraum im Viertelfinale nach dem verlorenen Elfmeterschießen gegen Portugal platzte.