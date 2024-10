VfL Bochum: Bundesliga-Oscar für das größte und traurigste Drama

Der VfL Bochum ist auf bestem Wege, und eigentlich ist es schon so weit, wieder der VfL Bochum zu werden. Also der von damals. Als sie überregional eigentlich niemanden richtig interessierten und vom coolen und mutigen Ruhrpottklub, zu dem sie sich irgendwann mit guten Ideen und starker Arbeit entwickelten, so weit entfernt waren wie ihr Bermuda-Dreieck, eine Kneipenmeile in der Innenstadt, vom echten Bermuda-Dreieck.