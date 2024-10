Vor Juventus-Hit: Wohlgemuth fordert "schonungslose" Analyse

Der VfB sei beim deutschen Rekordmeister "ein Stück weit auseinandergebrochen", sagte Wohlgemuth sichtlich angefasst, und habe "auch in der Höhe verdient" verloren. Was er konkret moniere? "Zu wenig Überzeugung, zu wenig Konsequenz, zu wenig Entschlossenheit. Das müssen wir schnell aufarbeiten, um mit einem klaren Kopf nach Turin zu fahren."

Torhüter Alexander Nübel, der das 0:1 von Dreierpacker Harry Kane mitverschuldet hatte, ergänzte: "In 30 Minuten kassieren wir vier Gegentore, was natürlich nicht geht und was sehr weh tut." Dennoch freue er sich auf die "mega Aufgabe" in Italien. "Wir haben wieder ein gutes Spiel vor der Brust. Ein Champions-League-Abend in Turin - es gibt Schlechteres."