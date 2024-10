"Wie ein großer Bruder!" Tel schwärmt von Bayern-Star

So richtig angekommen ist Mathys Tel in der aktuellen Spielzeit noch nicht. In der Bundesliga stehen für den 19-Jährigen gerade einmal vier Kurzeinsätze mit einer Gesamtlänge von 112 Minuten für den FC Bayern auf dem Konto. Das hält den Youngster allerdings nicht davon ab, im Mitgliedermagazin „51″ des Rekordmeisters von seiner Zeit in Deutschland positiv zu sprechen. „Es war nicht immer einfach für mich, weil das ein neues Land ist und eine neue Sprache. Aber es geht schon viel besser. Ich habe Deutsch gelernt. Das gibt mir ein gutes Gefühl“, sagte der Franzose.