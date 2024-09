Mathys Tel: Bald wieder nur auf der Bayern-Bank?

Für Mathys Tel läuft es aktuell nicht ganz rund. Obwohl schon zweimal in der Startelf stehend, kommt das Bayern-Juwel noch auf keinen Scorerpunkt in dieser Saison.

Beim Pokal-Erfolg in Ulm (4:0) wurde Tel nach 62 Minuten ausgewechselt - beim Liga-Sieg gegen den SC Freiburg jüngst schon nach 58 Minuten. In Wolfsburg stand der 19-Jährige zwar im Kader, fand für das Spiel aber keine Beachtung.

In der Vorsaison war der Youngster noch effizient wie kaum ein anderer, kam auf acht Scorerpunkte in den ersten zehn Pflichtspielen - zumeist als Joker nach Einwechslung, weshalb er über über zu geringe Einsatzzeiten klagte.

Tel-Verlängerung bei Bayern

Auch sein Berater übte damals Druck auf den deutschen Rekordmeister aus, schloss einen Abschied nicht aus . Vermehrt Einsätze in der Anfangsformation gab es dann aber erst gegen Ende der Saison, als in der Bundesliga die größte Brisanz raus war.

In den Gesprächen über Tels Bayern-Zukunft soll dem Stürmer eine wichtige Rolle für den Verein zugesichert worden sein - über seinen Stand als Juwel und Joker hinaus. Im Gegenzug muss Tel aber liefern, am besten so schnell wie möglich in dieser - zugegeben - noch sehr jungen Saison, für die er in der Vorbereitung auch auf die Olympia-Teilnahme verzichtet hatte.