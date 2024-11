"22 Wahnsinnige": ZDF-Doku beleuchtet den "FC Hollywood"

Lothar Matthäus gegen Jürgen Klinsmann, die Eskapaden von Mario Basler und andere Skandale: Der FC Bayern Mitte der 1990er-Jahre - das war der „FC Hollywood“. Oder, wie der damalige Münchner Fußball-Profi Thomas Strunz in der gleichnamigen ZDF -Dokumentation sagt: „Wir waren 22 Wahnsinnige.“

Die Macher beleuchten „die aufregendste und turbulenteste Phase“ des deutschen Rekordmeisters von 1996 bis 2001. Die fünf Episoden der Reihe mit einer Gesamtlänge von 190 Minuten sind ab 10. Januar in der ZDFmediathek zu sehen und werden am 17. Januar (22.30 Uhr) sowie 18. Januar (0.25 Uhr) im ZDF gezeigt.

Klinsmann, Basler, Scholl und Effenberg im Fokus

Das Besondere aus heutiger Sicht: Es sind Zeiten des sportlichen Scheiterns für Deutschlands Vorzeigeverein, in diese Ära fällt auch der dramatische „Sekundentod“ im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United. Trainer-Entlassungen sind an der Tagesordnung, abseits des Platzes liefern Matthäus und Co. Schlagzeile um Schlagzeile. Und Trainer Giovanni Trapattoni hält seine legendäre „Flasche leer“-Wutrede.