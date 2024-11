Absage! Bayern-Star „erschöpft“

SPORT1 12.11.2024 • 11:31 Uhr Die kanadische Nationalmannschaft gibt den Kader für das anstehende Länderspiel bekannt. Alphonso Davies ist nicht dabei. Sein Berater klärt auf.

Bayern-Star Alphonso Davies hat der kanadischen Nationalmannschaft für das Viertelfinal-Hinspiel gegen Suriname in der CONCACAF Nations League abgesagt. Der Verband gab am Montagabend seinen Kader für die Partie bekannt, Davies‘ Name fehlte auf der Liste.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Berater Nedal Huoseh begründete das Fehlen als „Vorsichtsmaßnahme für seine Fitness“. Davies verspüre „eine gewisse körperliche Ermüdung“ und sei „erschöpft“.

Kanada tritt in der Nacht auf Samstag (deutscher Zeit) in der surinamischen Hauptstadt Paramaribo an, das Rückspiel findet vier Tage später statt. Unklar ist, ob Davies dann wieder im Aufgebot stehen wird. Für das Hinspiel wurde Sam Adekugbe nachnominiert.