Davies weckt Begehrlichkeiten

SPORT1 05.11.2024 • 09:12 Uhr Alphonso Davies macht nach einem Seuchen-Jahr wieder mit guten Leistungen von sich reden. Die Experten zeigen sich begeistert. Und auch sein wichtigster Ansprechpartner.

Was ist mit Alphonso Davies passiert? Derzeit ist der kanadische Bayern-Star in aller Munde und spielt wieder groß auf, nachdem er in der vergangenen Saison noch überwiegend enttäuscht hatte und seiner Top-Form aus 2020 weit hinterhergehinkt war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damals war Hansi Flick noch Trainer des FC Bayern und trieb ihn und das ganze Team zu Höchstleistungen. Neben der Liga dominierten die Münchner auch das internationale Fußballgeschehen und krönten ihre Sextuple-Saison mit dem Champions-League-Sieg im Finale gegen Paris St. Germain.

Unvergessen aus dieser Saison ist dabei Davies Tempo-Dribbling aus dem Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona, als er erst die halbe Barca-Hintermannschaft schwindelig spielte und dann den perfekten Assist für Joshua Kimmich zum 5:2 lieferte. Die Bayern gewann bekanntlich mit 8:2.

Doch an diese Leistung konnte der blitzschnelle Außenverteidiger lange Zeit nicht mehr anknüpfen. Zu inkonstant waren seine Auftritte oftmals. Dies gipfelte in einer schwachen Saison unter Trainer Thomas Tuchel, in der er weit hinter den Erwartungen zurückblieb und mehr mit Wechselgerüchten um seine Person auf sich aufmerksam machte als mit guten Spielen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Davies überzeugt wieder - dank Kompany?

Mittlerweile weiß Davies jedoch wieder regelmäßig auf dem Platz zu überzeugen. Der Trainer-Wechsel von Tuchel, bei dem er oft nur Ergänzungsspieler war, zu Vincent Kompany hat ihm sichtlich gutgetan. Der Belgier schenkt dem 24-Jährigen sein Vertrauen, dieser zahlt es momentan mit starken Auftritten Woche für Woche zurück.

Dementsprechendes Lob erhält Davies auch von seinem Trainer: „Alphonso hat überragende Leistungen gezeigt. Er kann sich noch weiter entwickeln und ein höheres Level erreichen“, schwärmte Kompany erst kürzlich von seinem Schützling.

Und die Sympathie scheint auch auf Gegenseitigkeit zu beruhen: „Er ist ein wirklich brillanter Typ. Er wählt die beste Mannschaft und die besten Spieler aus, die er ins Team holt und die gut trainieren. Jede Trainingseinheit ist ein Kampf um einen Startplatz“, zeigt sich Davies von seinem neuen Trainer ebenfalls begeistert.

Auch Hamann begeistert

Doch nicht nur von seinem Coach wird der Kanadier aktuell gelobt. Auch von anderer Stelle erhält der „Roadrunner“, wie er wegen seiner Schnelligkeit auch oft genannt wird, positives Feedback: „Wenn man sich die Ballbehandlung von Davies im höchsten Tempo anschaut, dann ist das nicht hoch genug anzurechnen. Das ist Spitzenklasse“, sagte der oftmals eher kritische TV-Experte Dietmar Hamann am Rande des neunten Bundesligaspieltags bei Sky.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei allem Lob allerdings ebenfalls Fakt: Davies muss auch liefern. Er ist in seinem letzten Vertragsjahr beim Rekordmeister, derzeit ist keine Einigung auf Vertragsverlängerung mit den Münchnern in Sicht. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen beim Gehalt von Spieler und Verein. Um sich auch für andere Vereine interessant zu machen, war es für Davies also dringend nötig, wieder sein altes Niveau zu erreichen.

Barcelona neuer Davies-Favorit?

Seine Leistungen in der vergangenen Saison ließen bei Real Madrid, mit denen er seit mehreren Transferperioden in Verbindung gebracht wird, Zweifel an einer Verpflichtung aufkommen. Sogar von einer Vorvereinbarung war in der As die Rede. Jetzt scheint sich der schnelle Außenverteidiger auch in den Fokus eines anderen Hochkaräters aus Spanien gespielt zu haben.

Berichten von El Nacional zufolge hat auch der FC Barcelona ein Auge auf den 55-maligen kanadischen Nationalspieler geworfen haben. Demnach sei Barca an einer Verpflichtung interessiert und auch Davies wäre einer Wiedervereinigung mit seinem früheren Coach Hansi Flick nicht abgeneigt.

Der ehemalige Nationaltrainer hat Barca zu Saisonbeginn übernommen und sorgt seitdem mit seinem erfolgreichen, offensiven Spielstil für Begeisterung. Davies‘ Berater Nick Huoseh habe den Blaugrana deshalb wohl auch ein grundsätzliches Interesse zugesichert, sollte die Katalanen ihre finanzielle Situation stabilisieren können. Konkrete Verhandlungen habe es jedoch noch nicht gegeben.

Auch Bayern weiterhin im Rennen

Oder kommt es doch noch zu einer Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen Davies und dem FC Bayern? Sportvorstand Max Eberl schließt dies nicht aus: Auf die Frage zu den Chancen, dass Davies auch seinen 25. Geburtstag im Bayern-Dress erleben werde, antwortete der Sportvorstand knapp: „Die sind da.“