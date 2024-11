Augsburg "vorerst" ohne Giannoulis

Der Defensivspezialist musste wegen der Blessur, die er sich ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte, am vergangenen Freitag in der 38. Minute ausgewechselt werden.

Giannoulis ist beim FCA unumstrittener Stammspieler, er stand in allen elf Ligaspielen dieser Saison in der Anfangsformation von Trainer Jess Thorup. Auch in beiden Pokalpartien spielte Giannoulis von Beginn an.