Schwerstarbeit für Bayern! Kane knackt Bollwerk

Das Team von Trainer Vincent Kompany baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig vorübergehend auf acht Punkte aus. Zugleich tankten die Münchner weiteres Selbstvertrauen für den wichtigen Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Dienstag ( 21 Uhr im LIVETICKER ). „Wir haben eine große Woche vor uns“, sagte Kane bei DAZN . „Wir sind aber gut in Form, das Team fühlt sich gut - und wir müssen einfach weitermachen.“

Kane kompromisslos - Labrovic hält FCA lange im Spiel

In der Nachspielzeit zeigte Schiri Schlager nach VAR-Check erneut auf den Punkt, nachdem Keven Schlotterbeck den einschussbereiten Kane am Fuß getroffen hatte (90.+2). Schlotterbeck sah zudem Gelb-Rot (90.+3).

Immer wieder trieb zuvor FCA-Keeper Nediljko Labrovic mit seinen Paraden die Bayern-Stars zur Verzweiflung. Auch Jamal Musiala fand mehrmals seinen Meister in dem Kroaten (27., 52.). Leon Goretzka hatte bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison mit einem Kopfball auf die Latte Pech (49.).

Kompany auf den Spuren von Guardiola

Der Belgier wandelt weiter auf den Spuren von Pep Guardiola. Erst als zweiter Trainer in der bayerischen Erfolgsgeschichte holte der Belgier in seiner Premierensaison in elf Ligaspielen 29 Punkte (neun Siege, zwei Remis). Nur Guardiola war das bisher 2013/14 gelungen. Die Bilanz des Spaniers zu übertreffen, dürfte für Kompany aber schwer werden: Guardiola gewann anschließend mit den Bayern weitere 16 (!) Spiele in der Bundesliga.