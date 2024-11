Bayern-Boss über Palhinha: "Richtig starker Charakter"

Joao Palhinha scheint beim FC Bayern endgültig angekommen zu sein. Vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli schwärmt Sportdirektor Christoph Freund in höchsten Tönen vom portugiesischen Neuzugang.

Das dürfte zusätzliches Selbstvertrauen geben! Nach seinem doch eher durchwachsenen Start bei den Bayern scheint Joao Palhinha seine Rolle beim Rekordmeister gefunden zu haben. Beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen seine portugiesischen Landsleute von Benfica Lissabon überzeugte der Abräumer erneut und erwies sich als wichtiger Faktor in der Münchener Defensive.

Das freut auch Sportdirektor Christoph Freund, der seinen Neuzugang vor dem Bundesliga-Duell am Samstag beim FC St. Pauli ausdrücklich lobte. „Joao ist richtig gut angekommen. Er wollte ja letztes Jahr schon unbedingt zu uns und wir sind immer im Austausch geblieben. Auch als er jetzt zu Beginn nicht gespielt hat, war er ein echter Teamplayer, ein richtig starker Charakter“, schwärmt der Österreicher von Palhinha. Das sei auch ein Grund gewesen, warum die Bayern ihn unbedingt wollten.

Palhinha zu Saisonbeginn mit Problemen

Dabei sah es zu Beginn der Saison noch so aus, als erwiese sich der 29-Jährige als Fehleinkauf. Symptomatisch sein Auftreten gegen den FC Barcelona, als die Bayern beim 1:4 vor allem defensiv nicht zu überzeugen wussten .

Doch mittlerweile hat der Mittelfeldmann seine Rolle in der Bayern-Mannschaft gefunden. „Auf dem Platz bringt er jetzt seine Leistung und liefert genau das, was wir erwartet haben. Er gibt Stabilisation, er ist extrem zweikampfstark und einfach ein richtig starker Charakter und ein guter Typ. Er ist gut angekommen hier in München“, lobte Freund den Neuzugang.