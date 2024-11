Todesfall überschattet Sieg des FC Bayern

„Der FC Bayern ist in Trauer an der Seite der Angehörigen“, schrieb der deutsche Rekordmeister.

Der Notfall hatte sich in Block 226 im Südosten der Arena ereignet. Diverse Rettungskräfte, aber auch Polizisten und Ordner waren ab der 3. Minute im Einsatz. Ordner schirmten das Geschehen mit einer schwarzen Plane ab. Der FC Bayern bestätigte in der Halbzeitpause, dass eine Person mehrfach reanimiert und unter Reanimation abtransportiert werden musste. Am Ende kam leider jede Hilfe zu spät.

Bayern-Stars merklich mitgenommen

„Wir haben es mitbekommen. Auch warum und weshalb“, sagte Thomas Müller nach der Partie, als er auf das Drama angesprochen wurde: „Ich glaube, direkt vor dem Anpfiff hat man gesehen, was stimmungsmäßig möglich gewesen wäre. Da war die ganze Kurve am Hüpfen. Aber wenn so was passiert, ist es auch ein schönes Zeichen der Solidarität, dass die Fans nicht ihre eigene Party vorneanstellen, sondern auch ein Zeichen der Menschlichkeit walten lassen.“