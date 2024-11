Bayern-Profi kündigt Comeback an!

Jonas Nohe , Sophie Affeldt 20.11.2024 • 17:36 Uhr Der FC Bayern darf sich pünktlich zur heißen Phase vor der Winterpause auf einen Rückkehrer freuen. Rechtsverteidiger Sacha Boey kündigt ein zeitnahes Comeback an.

Gute Nachrichten für den FC Bayern vor den vollgepackten Wochen bis zur Winterpause: Der seit Mitte September verletzte Sacha Boey steht unmittelbar vor seinem Comeback!

„Es geht mir gut, ich fühle mich körperlich sehr gut“, sagte der Franzose im SPORT1-Interview bei einem Termin seines Ausrüsters Under Armour in Paris und nannte zugleich einen konkreten Zeitpunkt, wann er wieder auf dem Platz stehen wolle: „Mein Ziel ist es, für das Spiel gegen Augsburg, also im nächsten Bundesliga-Spiel, in den Kader zurückzukehren.“ (Das komplette Interview lesen Sie am Donnerstag auf SPORT1.de)

Der FCA gastiert zum Bundesliga-Restart nach der Länderspielpause am Freitagabend in der Allianz Arena (LIVE im SPORT1-Ticker), nach seiner jüngsten Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining wird Boey dort also voraussichtlich auch wieder zum Kader von Trainer Vincent Kompany gehören.

Seinen letzten Einsatz für die Münchner hatte der Rechtsverteidiger am 14. September beim 6:1-Sieg bei Holstein Kiel am 3. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison, damals stand er wie auch am 1. Spieltag beim VfL Wolfsburg in der Startelf.

Boey könnte für Kompany eine wichtige Alternative werden

Es waren bislang die einzigen beiden Pflichtspieleinsätze des 24-Jährigen in der aktuellen Saison. Einen Tag nach der Partie in Kiel zog sich Boey im Training einen Meniskusriss im linken Knie zu, musste operiert werden und fiel seither aus.

Schon in der vergangenen Saison war er nach seinem Wintertransfer von Galatasaray immer wieder von Blessuren geplagt worden und deshalb nur zu zwei Einsätzen für die Münchner gekommen, ehe ihn mehrere Muskelverletzungen außer Gefecht setzten.