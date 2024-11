FC Bayern: Eberl gibt Kimmich Versprechen

Der FC Bayern will den auslaufenden Vertrag mit dem Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich verlängern. Max Eberl will ihm die Entscheidung schmackhaft machen.

Bayern will mit Kimmich verlängern

Ein Problem bei den Verhandlungen ist das Gehalt. Der FC Bayern will die Personalkosten der Mannschaft senken, Kimmich ist mit geschätzten 20 Millionen Euro im Jahr einer der Spitzenverdiener. "Was das Gehalt betrifft und was in der Öffentlichkeit spekuliert wird, dazu kann ich nur sagen: Wir versuchen, mit Josh zu verlängern und werden versuchen, eine Einigung hinzubekommen", sagte Eberl: "Das betrifft das Sportliche, das Perspektivische, aber eben auch das Finanzielle. Wir wollen auf allen diesen drei Ebenen mit Josh eine Einigung erzielen."