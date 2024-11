"Ich will solche Spieler nicht in Spanien oder England sehen"

Diese Worte dürften Joshua Kimmich gefallen. Der ehemalige Bayernspieler Markus Babbel hat sich in einem Interview mit ran ausführlich zur Entwicklung und Zukunft des Bayern-Stars geäußert und diesen über den grünen Klee gelobt. Dabei hob der ehemalige Nationalspieler besonders Kimmichs außergewöhnliche Qualitäten auf und abseits des Platzes hervor und betonte dessen große Bedeutung für den FC Bayern und die Bundesliga .

„Dass das ein großartiger Fußballer und eine Persönlichkeit ist, einer, der immer gewinnen will und vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich sein größtes Pfund, einer, der nie verletzt ist, steht ja außer Zweifel“, brach der 52-Jährige für den Mittelfeldregisseur eine Lanze.

Auch im Hinblick auf die Attraktivität der Bundesliga sprach sich Babbel für ein Verbleib des Nationalspielers aus: „Natürlich hofft ein Fußball-Fan wie ich, dass er bleibt. Denn ich will solche Spieler in der Bundesliga sehen und nicht in Spanien oder England.“