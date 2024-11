Besonderer Jubiläumsmoment für Götze

Mario Götze bestreitet am Samstagabend sein 100. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt. Im Topspiel gegen den SV Werder Bremen erfüllt Götze Dino Toppmöllers Geburtstagswunsch.

Mario Götze bestreitet am Samstagabend sein 100. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt. Im Topspiel gegen den SV Werder Bremen erfüllt Götze Dino Toppmöllers Geburtstagswunsch.

Ausgerechnet Mario Götze! In seinem 100. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt erzielte Götze gegen den SV Werder Bremen unmittelbar vor dem Pausenpfiff den 1:0-Führungstreffer. Götze sorgte damit für den siebten Sieg der Hessen in der laufenden Bundesliga -Saison, zu weiteren Toren kam es nicht.

In Frankfurt lief die 45. Minute: Nach einer scharfen Hereingabe von Nathaniel Brown landete der Ball bei Hugo Ekitiké, der den Ball geschickt vor die Füße von Götze prallen lies. Der Weltmeister von 2014 zögerte nicht lange und knallte den Ball in den linken Winkel. Michael Zetterer im Tor der Bremer war chancenlos.

TV-Experten schwärmen von Götze

Sky-Moderator Sebastian Hellmann kam in der Halbzeitpause auf Götze zu sprechen. „Er stahlt eine unglaubliche Ruhe aus, die anderen haben so ein Grundvertrauen zu ihm. Das spürt man, besonders bei einer so jungen Mannschaft“, huldigte er den Routinier.