Bundesliga: Wildes Spektakel! Traumdebüt bringt Rose in Not

Doppelpacker Adam Hlozek (17./82.), Tom Bischof (50.) und Jacob Bruun Larsen (86.) trafen für die Hoffenheimer, die zuvor in drei Partien ohne Sieg und Tor geblieben waren. Schon am Donnerstag geht es für die TSG in der Europa League bei den Portugiesen von Sporting Braga weiter. Die Treffer von Willi Orban (15.) und Antonio Nusa (19.) sowie ein Eigentor von Stanley Nsoki (67.) brachten den ersatzgeschwächten Leipzigern nichts. In der Champions League stehen die Sachsen nach vier Pleiten in vier Begegnungen am Dienstag bei Inter Mailand gewaltig unter Druck. Auch Trainer Marco Rose rückt nun noch mehr in den Fokus.