Das lässt beim BVB die Alarmglocken schrillen

Manfred Sedlbauer 14.11.2024 • 23:37 Uhr Borussia Dortmund taumelt in der Liga hin und her. Die Offensive strauchelt von Woche zu Woche - das lässt die Alarmglocken läuten.

Borussia Dortmund hinkt bislang in dieser Saison den hohen Erwartungen hinterher. Gerade die Offensive stockt. Dass sogar Abstiegskandidaten wie der VfL Bochum, Holstein Kiel oder die TSG Hoffenheim in manchen Bereichen besser sind als der BVB, ist alarmierend.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zauber-Fußball, Offensiv-Spektakel, Tore satt! Das erhofften sich vor der neuen Spielzeit nicht nur die schwarz-gelben Fans. Der BVB wollte endlich wieder Fußball zeigen, der zur Stadt passt und die Fans begeistert. Doch die Realität zeichnet ein komplett anderes, ein tristes Bild.

BVB mit viel Ballbesitz, aber ohne Gefahr

Viel Ballbesitz, zu wenig Ertrag. So ließ sich das Spiel der Dortmunder bislang oft zusammenfassen. Mit Ausnahme der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart und dem 1:3 beim FSV Mainz 05, als der BVB über 60 Minuten in Unterzahl spielen musste, hatten die Dortmunder bislang in jedem Ligaspiel mehr Ballbesitz als ihre Gegner. Durchschnittlich belegen die Dortmunder (60 Prozent) hinter dem Tabellenführer FC Bayern (66 Prozent) in der aktuellen Saison den zweiten Platz. Doch annähernd so ertragreich wie die Münchner agierten die Dortmunder bislang nicht.

Das beste Beispiel: In Augsburg (1:2) hatte der BVB 76 Prozent (!) Ballbesitz, am Ende stand aber sowohl ein Tor als auch ein Torschuss weniger als beim FCA zu Buche. Ähnlich verhielt es sich beim 1:2 gegen Union Berlin (67 Prozent Ballbesitz). Zu oft wirkten die Angriffe der Dortmunder ideenlos, ungenau und vor allem ungefährlich.

{ "placeholderType": "MREC" }

BVB mit wenig Großchancen - Zahlen verheerend

Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Wenn es um die Offensivqualitäten geht, ist der BVB in kaum einer Statistik unter den top fünf Mannschaften der Liga. Mit 18 erzielten Toren (auswärts gerade einmal vier) stehen die Dortmunder zwar noch auf dem sechsten Rang in der Liga, doch die geringe Anzahl der Großchancen ist verheerend.

Gerade einmal 14 Top-Gelegenheiten erspielte sich das Team von Trainer Nuri Sahin – und das nach zehn Spieltagen. Sogar Abstiegskandidaten wie Bochum, Kiel und Hoffenheim liegen in dieser Statistik vor Schwarz-Gelb. Zieht man die drei Strafstöße ab, stünde der BVB gerade einmal bei rund einer Großchance pro Spiel – zu wenig für einen Verein, der zur Spitzengruppe gehören will.

Trotz Sommer-Transfers keine Besserung

Dabei hatten sich die Dortmunder im Sommer mit Serhou Guirassy und Maximilian Beier die zwei wohl heißesten Offensiv-Aktien der abgelaufenen Bundesliga-Saison geschnappt. Gemeinsam kamen die beiden in der Saison 2023/24 auf 44 Treffer. Die Lücke, die Niclas Füllkrug als zweitbester Torschütze der Dortmunder (zwölf Tore) mit seinem Wechsel hinterließ, schien geschlossen zu sein – ein Irrtum.

Und das, obwohl Guirassy (sechs Tore) auch in dieser Saison ein verlässlicher Knipser und einer der besten Dortmunder ist und Beiers Formkurve zuletzt auch steil nach oben zeigte. Schon in der vergangenen Saison war die Offensive nicht die Paradedisziplin der Dortmunder. Doch selbst da agierte die Mannschaft gefährlicher als in dieser Spielzeit und lag bei den Offensiv-Werten (Tore, Torschüsse, Großchancen, xGoals pro Spiel) deutlich vorne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

BVB-Offensive ist noch nicht in Form

Fakt ist: Die Offensivspieler des BVB, auch die, die letzte Saison das Dortmunder Spiel prägten, blieben bislang vieles schuldig. Erschwerend hinzu kam die Verletzung vom Karim Adeyemi, der zu Beginn der Spielzeit formstärkster Offensivspieler (fünf Tore nach fünf Spieltagen) war. Dass es noch nicht so richtig rund läuft, beweist auch Donyell Malen. Obwohl der Niederländer gegen Graz den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte, kam er bislang unter Sahin noch nicht regelmäßig zum Zug. Und das, obwohl er in der vergangenen Spielzeit noch Top-Torschütze der Borussen war (13 Treffer, acht davon in der Rückrunde). Beim Pokal-Aus gegen Wolfsburg legte er einen desolaten Auftritt hin und zeigte sowohl von der Körpersprache als auch von der Einstellung her, dass er nicht bei der Sache war.

Auch die neue Nummer Zehn der Dortmunder, Julian Brandt, ist trotz des höheren Stellenwerts im Team (Vizekapitän) noch nicht auf dem Level, wo er sich selbst und auch Sahin ihn gerne sehen würden. Der DFB-Akteur erzielte in seinen letzten 25 Bundesliga-Spielen nur ein mickriges Tor (am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Darmstadt) und brachte in diesem Spieljahr keinen seiner 17 Torschütze im Netz unter. Auch wenn er als Vorbereiter im Soll liegt (25 Torschussvorlagen), hapert es noch gewaltig an der Qualität, denn eine Großchance legte er noch nicht auf.