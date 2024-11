Bundesliga: BVB-Star mit eindeutigem Urteil zu Sahin

Waldemar Anton hat Nuri Sahin in den höchsten Tönen gelobt. Der deutsche Nationalspieler von Borussia Dortmund attestierte seinem Trainer wichtige Fähigkeiten im Umgang mit dem Team.

„Er ist manchmal sehr ruhig, dann wieder emotional", sagte Anton über Sahin bei den Ruhr Nachrichten : „Er arbeitet sehr, sehr viel. Er spricht viel an und kann auch mit unterschiedlichen Spielern sehr gut umgehen." Dabei handele es sich um eine „sehr wichtige Charaktereigenschaft".

Sahin war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Der BVB läuft den eigenen Ansprüchen unter der dem jungen Coach in der Bundesliga als Siebter hinterher, im DFB-Pokal setzte es das frühe Aus.