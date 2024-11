Bundesliga: Die Bayern-Pressekonferenz im Liveticker - Droht Bayern ein Abwehrproblem?

SPORT1 01.11.2024 • 13:13 Uhr Der FC Bayern trifft am 9. Spieltag auf Union Berlin. Muss FCB-Coach Vincent Kompany in der Innenverteidigung improvisieren? SPORT1 begleitet die PK im Liveticker.

Der 9. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern München empfängt am Samstag Union Berlin in der Allianz Arena und will mit einem Sieg die Tabellenführung behaupten. Nach zwei fulminanten Erfolgen in Bochum (5:0) und im DFB-Pokal in Mainz (4:0) befindet sich der Rekordmeister in beeindruckender Verfassung.

Dayot Upamecano musste am Mittwoch in Mainz aufgrund einer Oberschenkelprellung jedoch pausieren, sein Einsatz am Samstag gegen Union ist noch fraglich. Sein Ersatzmann Eric Dier verließ den Platz am Mittwoch angeschlagen, womöglich muss FCB-Coach Vincent Kompany auf der Position neben Min-jae Kim improvisieren. SPORT1 begleitet die PK ab 14 Uhr im Liveticker.

+++ Kompany über das Foul von Kohr an Musiala +++

„Man muss spüren, ob ein Spieler den Ball erobern will oder ob er aus Frust in den Zweikampf geht. Das ist der Weg, wie Schiedsrichter Spieler wie Jamal schützen können.“

+++ Kompany über Dier und Upamecano +++

„Wir werden morgen sehen, ob sie dabei sind. Für uns ist es wichtig, dass wir alle fit bleiben. Ich habe aber auch Vertrauen in die anderen Spieler, die sie vertreten könnten.“

+++ Upamecano und Dier fraglich +++

Muss Kompany am Samstag in der Innenverteidigung improvisieren? Mit Dayot Upamecano (Oberschenkelprellung) und Eric Dier (Probleme am rechten Knie) könnten den Bayern zwei Verteidiger wegbrechen. Denkbar, dass Leon Goretzka oder Konrad Laimer am Samstag in die Rolle des Upamecano-Ersatzes schlüpfen werden.

+++ Herzlich willkommen +++