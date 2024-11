Bundesliga heute: FC Bayern - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Stream

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den FC Augsburg in das heutige Bundesliga -Duell in der Allianz Arena. Von den 14 Pflichtspielen, die die Bayern zu Hause gegen Augsburg bestritten haben, konnten sie zwölf für sich entscheiden. Die einzige Niederlage datiert aus dem Mai 2015, als die Münchner mit 0:1 unterlagen.

Bundesliga: FC Bayern - Augsburg heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein interessanter Aspekt der Partie ist die Leistung der beiden Torhüter. Manuel Neuer, der Stammtorhüter des FC Bayern, hat in dieser Bundesliga-Saison eine Abwehrquote von 53%, was nur knapp über der von Augsburgs Nediljko Labrovic mit 57% liegt. Allerdings musste Neuer bisher nur 15 Schüsse auf sein Tor parieren, während Labrovic mit 46 Schüssen dreimal so viele auf sich zukommen sah. Diese Zahlen verdeutlichen die unterschiedliche Defensivstärke der beiden Teams und könnten auch heute eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wer die Oberhand behält.

Augsburgs Herausforderung gegen den Tabellenführer

Der FC Augsburg steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie treffen auf den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga . In den letzten 19 Spielen gegen einen Spitzenreiter konnten die Augsburger lediglich zwei Siege einfahren. Interessanterweise kamen diese beiden Erfolge in den letzten Freitagsduellen gegen einen Tabellenführer zustande – darunter ein bemerkenswerter 2:1-Sieg gegen den FC Bayern im November 2021.

Augsburg wird hoffen, diese Serie fortzusetzen, zumal sie zuletzt in drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen blieben und ihren Negativrekord von sieben Auswärtsniederlagen in Folge beendeten.

Formstarke Bayern mit Musiala in Topform

Der FC Bayern München präsentiert sich derzeit in bestechender Form, insbesondere in der Defensive. Erstmals seit Dezember 2018 gelang es den Münchnern, vier Spiele in Folge ohne Gegentor zu bleiben. Offensiv ist Jamal Musiala ein Schlüsselspieler, der in seinen letzten fünf Pflichtspielen sechs Tore erzielte. Interessanterweise war er in sieben Bundesliga-Duellen gegen den FC Augsburg noch nie direkt an einem Tor beteiligt. Diese Statistik könnte heute Abend auf den Prüfstand gestellt werden, wenn die Bayern versuchen, ihre Dominanz gegen den FCA fortzusetzen und ihre Tabellenführung zu festigen.