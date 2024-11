Bundesliga heute: Dortmund - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend kommt es im Signal Iduna Park zum 136. Bundesliga -Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München . Diese Begegnung ist die am häufigsten ausgetragene Partie im deutschen Profifußball. Beide Teams haben eine lange Geschichte von intensiven Auseinandersetzungen, in denen sie sich gegenseitig zahlreiche Niederlagen zugefügt haben. Die Münchner mussten gegen keinen anderen Verein so oft als Verlierer vom Platz gehen wie gegen den BVB, während Dortmund gegen die Bayern die meisten Niederlagen einstecken musste. Das letzte Aufeinandertreffen im März endete mit einem 2:0-Heimsieg für die Borussia.

BVB peilt Vereinsrekord an

Borussia Dortmund präsentiert sich in dieser Saison als das stärkste Heimteam der Bundesliga. Mit 18 Punkten aus sechs Spielen haben sie als einziger Verein alle ihre Heimspiele gewonnen. Diese beeindruckende Serie könnte heute fortgesetzt werden, denn unter Trainer Nuri Sahin hat der BVB bereits elf Pflicht-Heimsiege in Folge eingefahren. Sollte Dortmund auch gegen die Bayern gewinnen, wäre dies der neunte Heimsieg in dieser Saison und würde einen neuen Vereinsrekord markieren. Auf der anderen Seite reist der FC Bayern als bestes Auswärtsteam der Liga an, mit 16 Punkten aus ihren bisherigen Auswärtsspielen.





Manuel Neuer vor historischem Meilenstein

Offensivstars im Fokus

Für Manuel Neuer könnte der heutige Abend ein ganz besonderer werden. Der Torhüter des FC Bayern München steht vor seinem 512. Bundesliga-Einsatz und würde damit mit Uli Stein auf Platz drei der Rekordtorhüter gleichziehen. Nur Oliver Kahn und Eike Immel haben mehr Bundesliga-Spiele absolviert. Neuer wird versuchen, seine Mannschaft zu einem weiteren Sieg zu führen, nachdem die Bayern ihre letzten fünf Bundesliga-Spiele alle ohne Gegentor gewonnen haben. Diese defensive Stabilität erinnert an die Erfolgsserie unter Carlo Ancelotti im Jahr 2017.Auf dem Spielfeld wird es auch ein Duell der Offensivstars geben. Borussia Dortmunds Jamie Gittens hat in dieser Saison bereits sechs direkte Torbeteiligungen gesammelt und ist damit einer der Schlüsselspieler in der Offensive der Borussia. Auf der anderen Seite steht Harry Kane, der in seinem 43. Bundesliga-Spiel kürzlich die Marke von 50 Toren erreichte – schneller als jeder andere Spieler in der Geschichte der Liga. Zudem hat Jamal Musiala in jedem seiner fünf Auswärtsspiele dieser Saison getroffen und wird versuchen, seine Serie im Signal Iduna Park fortzusetzen. Beide Teams verfügen über enorme Offensivkraft, was für ein aufregendes Spiel sorgen könnte.