Bundesliga heute: Frankfurt - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Frankfurt - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

Zudem hat Bochum die schwächste Passquote der Liga und die wenigsten Spielzüge mit mehr als zehn Pässen. Diese defensiven Schwächen könnten den Frankfurtern in die Karten spielen, die in dieser Saison bereits fünf Kontertore erzielt haben - Ligabestwert.

Heimstärke als Trumpf für die Eintracht

Eintracht Frankfurt kann auf eine beeindruckende Heimserie bauen, denn die Mannschaft verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 14 Heimspiele in der Bundesliga. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:5 gegen Bayer Leverkusen.

Spieler im Fokus: Omar Marmoush und Mario Götze

Besondere Aufmerksamkeit gilt heute Omar Marmoush, der vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz steht. Der Angreifer war in dieser Saison an allen fünf Kontertoren der Eintracht direkt beteiligt und führt die Scorerliste der Liga gemeinsam mit Harry Kane an. Auch Mario Götze könnte eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er in seinem 300. Bundesliga-Spiel sein erstes Saisontor erzielte.