Bundesliga heute: Frankfurt - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen Werder Bremen in das heutige Duell im Deutsche Bank Park. Die Hessen haben in der Bundesliga gegen kein anderes Team mehr Siege eingefahren als gegen die Bremer, insgesamt 38 Mal, gleichauf mit Borussia Mönchengladbach.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den letzten neun Begegnungen mit Werder musste Frankfurt nur eine Niederlage hinnehmen, ein 1:2 im Februar 2021. Seit Ole Werner das Traineramt bei Werder übernommen hat, gelang den Bremern noch kein Sieg gegen die Eintracht, was die Ausgangslage für die Gäste nicht einfacher macht.

Frankfurt - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Eintracht Frankfurt präsentiert sich aktuell in bestechender Form, besonders vor heimischem Publikum. Seit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen sind die Frankfurter in neun Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen und konnten die letzten vier Heimspiele allesamt gewinnen. Diese Serie markiert die längste Siegesserie unter Trainer Dino Toppmöller. Mit 26 Toren in den ersten zehn Bundesliga-Spielen zeigt die Eintracht zudem eine beeindruckende Offensivleistung, die nur in den Spielzeiten 1974/75 und 1993/94 übertroffen wurde.

Werder Bremens Auswärtsstärke und Joker-Qualitäten

Werder Bremen kann auf eine solide Auswärtsbilanz in dieser Saison verweisen. Mit zehn Punkten auswärts liegt Werder nur hinter Bayern München, was die Auswärtspunkte betrifft. Allerdings ist die Defensive der Bremer anfällig, mit zwölf Gegentoren auswärts, was im Schnitt fünf Tore pro Spiel bedeutet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Oliver Burke, der als Joker bereits dreimal in dieser Saison getroffen hat. Die Bremer haben in dieser Spielzeit bereits vier Siege eingefahren, was genauso viele sind wie in der gesamten Hinrunde der letzten Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Omar Marmoush als Frankfurts Schlüsselspieler

Eintracht Frankfurts Omar Marmoush ist derzeit in überragender Form und ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Hessen. Mit 18 direkten Torbeteiligungen (11 Tore, sieben Vorlagen) führt er die Liste in Europas Top-Ligen an. Seine Leistungen haben ihm bereits einen Vereinsrekord eingebracht, da er als erster Spieler der Eintracht in den ersten zehn Bundesliga-Spielen elf Tore erzielte.

Besonders bemerkenswert ist seine Fähigkeit, aus Standardsituationen zu treffen, was ihn zu einer ständigen Bedrohung für die gegnerische Abwehr macht. Marmoushs aktuelle Serie von drei Toren aus direkten Freistößen in Folge erinnert an die Glanzzeiten eines Lionel Messi.

Wird Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.