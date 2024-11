Bundesliga heute: Freiburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.11.2024 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg kann auf eine beeindruckende Heimserie gegen Borussia Mönchengladbach zurückblicken. In den letzten 22 Bundesliga-Heimspielen gegen die Fohlen verloren die Breisgauer nur einmal, und das war im März 2002 mit 0:1. Seitdem blieb Freiburg in 16 aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen, was die längste derartige Serie gegen einen Bundesligisten für den SC darstellt. Diese historische Stärke im heimischen Europa-Park Stadion könnte den Freiburgern auch heute einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Freiburg - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Freiburg muss im heutigen Spiel auf die gesperrten Patrick Osterhage und Junior Adamu verzichten. Beide Spieler wurden im letzten Spiel gegen Dortmund vom Platz gestellt und sind für die heutige Partie nicht verfügbar. Osterhage, der in dieser Saison alle elf Spiele in der Startelf bestritt und die meisten Kilometer für den SC zurücklegte, wird ebenso fehlen wie Adamu, der mit den meisten Zweikämpfen und Sprints in der Mannschaft hervorstach. Diese Ausfälle könnten die taktische Flexibilität und die defensive Stabilität der Freiburger beeinträchtigen.

Freiburgs Torflaute und Gladbachs Defensivstärke

Der SC Freiburg kämpft derzeit mit einer Torflaute, da sie in den letzten drei Bundesliga-Spielen ohne Torerfolg blieben. Diese Serie ist die längste seit April 2018. Insgesamt blieben die Breisgauer in fünf Spielen dieser Saison torlos, was nur von Union Berlin übertroffen wird. Auf der anderen Seite zeigt Borussia Mönchengladbach eine starke Defensivleistung, mit zwei Weißen Westen in Folge und insgesamt vier Spielen ohne Gegentor in dieser Saison. Besonders auswärts stellt Gladbach mit nur fünf Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga.

Gladbachs Formhoch und Freiburgs Kampfgeist

Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer guten Formphase und ist seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. Diese Serie ist die längste unter Trainer Gerardo Seoane und erinnert an die starke Phase unter Marco Rose im Januar 2021. Zudem hat Gladbach in dieser Saison noch keinen Punkt nach einer Führung abgegeben. Freiburg hingegen hat in dieser Saison bereits sechs Punkte nach einem Rückstand geholt, was ihren Kampfgeist unterstreicht. Die heutige Partie könnte daher auch ein Duell der Mentalitäten werden, bei dem Freiburgs Fähigkeit, Rückstände aufzuholen, gegen Gladbachs Stabilität bei Führungen getestet wird.

