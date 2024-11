Bundesliga heute: Gladbach - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Gladbach - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Werder Bremen reist mit einer starken Auswärtsbilanz nach Mönchengladbach. Die Bremer haben in dieser Saison bereits zehn ihrer zwölf Punkte in der Fremde geholt und könnten heute erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte vier Auswärtssiege in Folge feiern. Besonders bemerkenswert ist, dass Bremen in dieser Saison bereits acht Punkte nach Rückständen geholt hat, was sie zur besten Mannschaft der Liga in dieser Kategorie macht. Diese mentale Stärke könnte auch im Borussia-Park ein entscheidender Faktor werden.