Bayern-Flop bald weg? Das sagt Freund

„Es ist überhaupt nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben“, sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim (Sa. ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) und nahm den Portugiesen in Schutz.

„Er ist nicht richtig in einen Rhythmus gekommen - auch durch Verletzungen“, meinte Freund: „Es ist das erste Jahr, in dem er in einem so großen Verein spielt. Wenn man sieht, wie er trainiert, merkt man sofort: Er ist ein richtiger Profi, ein super Charakter und ein Top-Junge.“