Bundesliga heute: Gladbach - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.11.2024 • 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach trifft heute im Borussia-Park auf den FC St. Pauli, ein Duell, das in der Bundesliga seit der Saison 2010/11 nicht mehr stattfand. Damals konnten die Kiezkicker beide Begegnungen für sich entscheiden.

Die Fohlen haben seit fünf Bundesliga-Heimspielen nicht mehr gegen St. Pauli gewonnen, was eine Herausforderung für das Team von Gerardo Seoane darstellt. Unter Seoane sind die Gladbacher jedoch gegen Aufsteiger noch ungeschlagen, was Hoffnung auf einen positiven Ausgang für die Gastgeber macht.

Gladbach - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach hat seine letzten drei Bundesliga-Heimspiele in Serie gewonnen und könnte mit einem weiteren Sieg eine Serie von vier Heimsiegen in Folge aufstellen, was zuletzt von September 2019 bis Januar 2020 gelang.

Auf der anderen Seite hat der FC St. Pauli zwei seiner letzten drei Auswärtsspiele gewonnen und strebt einen zweiten Auswärtssieg in Folge an, was einen eingestellten Vereinsrekord im Oberhaus bedeuten würde. Ein solcher Erfolg gelang den Kiezkickern zuletzt im Herbst 2010, darunter auch ein Sieg in Gladbach.

St. Pauli mit schwächster Offensive

Der FC St. Pauli stellt mit nur sieben Toren die schwächste Offensive der aktuellen Bundesliga-Saison. Zuletzt blieben die Kiezkicker beim 0:1 gegen Bayern München sogar ohne einen einzigen Torschuss. Borussia Mönchengladbach hingegen hat in dieser Saison bereits dreimal eine weiße Weste behalten, zuletzt beim 0:0 in Leipzig. Dennoch ließen die Fohlen ligaweit die drittmeisten gegnerischen Schüsse zu.

Spieler im Fokus: Tim Kleindienst

Ein besonderer Fokus liegt auf Gladbachs Tim Kleindienst, der in seinen letzten beiden Bundesliga-Heimspielen an fünf Toren direkt beteiligt war. Nur Harry Kane konnte seit Beginn des 7. Spieltags zu Hause mehr Scorerpunkte erzielen. Interessanterweise hat Kleindienst im Profifußball gegen keinen anderen Verein so viele Spiele verloren wie gegen den FC St. Pauli. Es bleibt abzuwarten, ob er heute seine starke Form fortsetzen und gleichzeitig seine persönliche Bilanz gegen die Kiezkicker verbessern kann.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

