Bundesliga heute: Heidenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der Voith-Arena.

Der 1. FC Heidenheim empfängt heute Abend den VfL Wolfsburg in der Voith-Arena, und die historische Bilanz spricht klar für die Gäste. In den bisherigen fünf Begegnungen im Profifußball, darunter drei im DFB-Pokal und zwei in der Bundesliga, blieb Wolfsburg ungeschlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden haben die Wölfe bisher alle Pflichtspiele gegen Heidenheim ohne Niederlage überstanden. Besonders bemerkenswert ist, dass Heidenheim der einzige aktuelle Bundesligist ist, gegen den Wolfsburg noch nie verloren hat.

Heidenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der in den vergangenen Duellen zwischen diesen beiden Teams besonders hervorstach, ist Jonas Wind. Der dänische Stürmer war an allen drei Bundesliga-Toren des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Heidenheim direkt beteiligt. Im Hinspiel der Vorsaison erzielte er einen Doppelpack beim 2:0-Sieg, und im Rückspiel bereitete er den Führungstreffer beim 1:1-Unentschieden vor. Wind ist zudem an fünf der letzten neun Pflichtspieltreffer der Wölfe direkt beteiligt gewesen, was ihn zu einem entscheidenden Faktor im heutigen Spiel machen könnte.

Wolfsburg seit drei Spielen sieglos

Beide Mannschaften gehen mit durchwachsenen Leistungen in die heutige Partie. Der VfL Wolfsburg ist seit drei Bundesliga-Spielen sieglos, eine Serie, die unter Trainer Ralph Hasenhüttl bisher nicht länger andauerte. Mit nur neun Punkten aus neun Spielen ist der Saisonstart der Wölfe einer der schwächsten der letzten Jahre. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Heidenheim nach einem starken Saisonstart nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewonnen und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Beide Teams werden darauf aus sein, ihre Formkurve zu verbessern.

Offensive Herausforderungen und taktische Ansätze

Ein interessanter Aspekt des Spiels wird die offensive Effizienz beider Teams sein. Wolfsburg hat in dieser Saison bereits elf Punkte nach Führungen abgegeben, während Heidenheim noch keinen Punkt nach einem Rückstand holen konnte. Zudem blieb Heidenheim zuletzt in zwei Bundesliga-Spielen in Folge ohne Torerfolg, eine Premiere in ihrer Bundesliga-Geschichte.

Beide Teams spielen zudem vergleichsweise wenige Pässe pro Spiel, was auf einen eher direkten Spielstil hindeutet. Wolfsburg hat jedoch seine Chancen besser genutzt und performte seinen Expected-Goals-Wert um 2.8 Tore über, während Heidenheim unter seinem xG-Wert blieb. Mohammed Amoura könnte mit seinen sechs Scorerpunkten in sieben Einsätzen ein entscheidender Faktor für Wolfsburgs Offensive sein.

