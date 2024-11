Bundesliga heute: Kiel - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 02.11.2024 • 12:20 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Holstein Kiel hat als 58. Bundesliga-Neuling einen holprigen Saisonstart hingelegt. Mit nur zwei Punkten aus den ersten acht Spielen verzeichneten die Störche den schwächsten Saisonstart eines Neulings in der Bundesliga-Geschichte, abgesehen von der Premierensaison 1963/64.

Vor allem die Defensive bereitet Sorgen: Mit 23 Gegentoren stellen die Kieler die schwächste Abwehr der Liga. Kein anderes Team kassierte in den ersten acht Bundesligaspielen mindestens zwei Gegentore pro Spiel. Zudem verlor Kiel die ersten vier Heimspiele allesamt - ein Schicksal, das zuvor nur der SpVgg Greuther Fürth in der Saison 2012/13 widerfahren war.

Kiel - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Livestream : Sky

: Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Heidenheim hat sich als Aufsteiger-Experte etabliert und alle drei bisherigen Bundesliga-Duelle gegen Aufsteiger gewonnen. Ein weiterer Sieg gegen Holstein Kiel würde Heidenheim in eine exklusive Gruppe mit dem FC Bayern und RB Leipzig katapultieren, die ebenfalls ihre ersten vier Aufsteigerduelle gewonnen haben.

Trotz einer Serie von drei sieglosen Spielen, darunter ein 0:0 gegen Hoffenheim, zeigt Heidenheim defensiv Stärke: Mit nur elf Gegentoren in dieser Saison liegt die Mannschaft in dieser Hinsicht hinter Leipzig, Union Berlin und dem FC Bayern. Offensiv glänzt vor allem Marvin Pieringer, der in den ersten vier Auswärtsspielen der Saison jeweils mindestens einen Treffer beisteuerte.

Trainerduell: Die dienstältesten Coaches der Bundesliga

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der Trainer: Frank Schmidt von Heidenheim und Marcel Rapp von Holstein Kiel sind die dienstältesten Trainer der Bundesliga. Schmidt, der seit 2007 im Amt ist, hat gegen Rapp eine positive Bilanz.

Rapp hingegen hat gegen Schmidt bereits vier Punkte in Heimspielen gesammelt, mehr als gegen die meisten anderen Trainer. Trotz dieser Erfolge steht Rapp unter Druck, da seine Mannschaft bisher in jedem Spiel mindestens zwei Gegentore kassierte und dringend Punkte benötigt, um den Anschluss in der Liga nicht zu verlieren.

Fehlende Schlüsselspieler und taktische Herausforderungen

Holstein Kiel muss auf Jann-Fiete Arp verzichten, der nach einer Gelb-Roten Karte im letzten Spiel gegen Stuttgart gesperrt ist. Arp war in jedem Spiel dieser Saison im Einsatz und führte die meisten Zweikämpfe bei den Störchen. Sein Fehlen könnte die ohnehin schon anfällige Defensive weiter schwächen.

Auf der anderen Seite hat Heidenheim mit Marvin Pieringer einen formstarken Spieler, der in den letzten Auswärtsspielen konstant an Toren beteiligt war. Die Partie verspricht taktische Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Pressings, da Heidenheim bisher die wenigsten Pressing-Sequenzen in der Liga verzeichnete, während Kiel die meisten gegnerischen Pressing-Sequenzen zuließ.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

