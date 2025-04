Dortmunds Gedankenspiele bei Brandt

Niklas Süle wusste ganz genau, wie gut Julian Brandt der Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Dortmunder tat. Wie wild deutete der Innenverteidiger nach dem Tor auf den zuletzt so hart kritisierten BVB-Star.

Nach dem Motto: „Guckt alle her: Er war’s.“ Brandts verhaltener Jubel sagte dabei mehr als 1000 Worte: Beide Hände hielt er auf Höhe seiner Ohren, machte mit den Fingern eine Bla-Bla-Bla-Geste.

Der 28-Jährige lieferte bei der TSG Hoffenheim (3:2) , gerade in Hälfte eins, eine bockstarke Vorstellung ab – nicht nur wegen seines Treffers. Die 1:0-Führung leitete er mit einem genialen Steckpass auf Daniel Svensson ein. Auch bei der Entstehung des Elfmeters war er beteiligt und hatte einige gute Aktionen.

Brandt? „Die Entwicklung ist natürlich nicht gut“

Dennoch betont der SPORT1 -Reporter deutlich: „Das, was er in den letzten Wochen einstecken musste, war oftmals deutlich unter der Gürtellinie.“

Brandt-Abschied? „Final entschieden ist noch nichts“

Letzte Chance auf großes Geld?

Die Abnehmer dürften nach dieser Spielzeit zwar nicht Schlange stehen, doch Leistungen wie am Wochenende in Sinsheim mögen Brandt wieder in den Fokus rücken - beim BVB und auch bei anderen Vereinen.