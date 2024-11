Bundesliga heute: Kiel - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.11.2024 • 12:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr kommt es im Holstein-Stadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Holstein Kiel empfängt den 1. FSV Mainz 05 zum ersten Mal in der Bundesliga. Es ist das 973. Duell in der Geschichte der Liga, doch die beiden Teams sind sich nicht völlig unbekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Vergangenheit trafen sie bereits zweimal im DFB-Pokal aufeinander. Während Kiel 2011/12 im Achtelfinale mit einem 2:0-Heimsieg triumphierte, konnte Mainz 2017/18 in der zweiten Runde mit einem 3:2 nach Verlängerung die Oberhand behalten.

Kiel - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der FSV Mainz 05 hat in der Vergangenheit gegen Bundesliga-Neulinge keine gute Figur gemacht. In sieben Premierenduellen gegen Teams wie Augsburg, Fürth und Leipzig gelang den Rheinhessen kein einziger Sieg. Lediglich ein Punkt konnte bei einem 2:2 gegen Paderborn im August 2014 geholt werden.

Holstein Kiel hingegen spielt eine schwierige Saison als Neuling, mit nur fünf Punkten aus zehn Spielen – die schwächste Bilanz eines Aufsteigers seit Tasmania Berlin 1965/66. Dennoch gelang Kiel im letzten Heimspiel ein 1:0-Sieg gegen Heidenheim.

{ "placeholderType": "MREC" }

Personalprobleme und taktische Herausforderungen

Holstein Kiel muss im heutigen Spiel auf Magnus Knudsen verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre ausfällt. Knudsen ist der erste Kieler Spieler, der in der Bundesliga eine solche Sperre absitzen muss. Auf der anderen Seite hat Dominik Kohr von Mainz mit sechs Gelben Karten den Ligahöchstwert erreicht, was seine aggressive Spielweise unterstreicht. Mainz hat in dieser Saison bereits sechs Kopfballtore erzielt, während Kiel anfällig für Kopfballgegentore ist – ein taktischer Aspekt, den beide Trainer im Auge behalten werden.

Formkurven und Schlüsselspieler

Mainz geht mit einer ungeschlagenen Serie von drei Spielen in Folge in diese Partie und hat in dieser Saison auswärts noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Besonders Jonathan Burkardt hat sich als treffsicher erwiesen, mit sechs Toren in den ersten zehn Spielen, davon fünf auswärts.

Auf der anderen Seite hat Kiel mit Lewis Holtby einen ehemaligen Mainzer in den Reihen, der in der Saison 2010/11 seine erfolgreichste Spielzeit in der Bundesliga erlebte. Beide Teams werden auf ihre Schlüsselspieler setzen, um die entscheidenden Akzente zu setzen.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.