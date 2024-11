Bundesliga heute: Leverkusen - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft Bayer 04 Leverkusen in der BayArena auf den 1. FC Heidenheim. Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. In der vergangenen Bundesliga-Saison konnte die Werkself beide Duelle für sich entscheiden, mit einem 4:1-Sieg zu Hause und einem 2:1-Erfolg auswärts. Die einzige Pflichtspiel-Niederlage gegen Heidenheim erlitt Leverkusen im DFB-Pokal der Saison 2018/19, als Heidenheim mit 2:1 im Achtelfinale triumphierte.