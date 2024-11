Bundesliga heute: Leverkusen - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.11.2024 • 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen den VfB Stuttgart. Seit 13 Pflichtspielen ist die Werkself gegen die Schwaben ungeschlagen und könnte mit einem weiteren Erfolg einen neuen Rekord in dieser Paarung aufstellen.

Die letzte Niederlage gegen Stuttgart datiert aus dem April 2018, als der VfB mit 1:0 in Leverkusen gewann. Bemerkenswert ist, dass die letzten vier Pflichtspielduelle der beiden Teams allesamt in der BayArena stattfanden, was den Gastgebern sicherlich einen psychologischen Vorteil verschafft.

Sebastian Hoeneß hat als Trainer des VfB Stuttgart in seinen ersten 50 Bundesligaspielen beeindruckende 29 Siege eingefahren und damit den Vereinsrekord von Helmut Benthaus eingestellt. Dennoch bleibt Leverkusen für Hoeneß ein harter Brocken: In neun Pflichtspielen gegen die Werkself konnte er noch keinen Sieg verbuchen.

Interessant ist, dass Stuttgart in jedem der fünf Spiele unter Hoeneß gegen Leverkusen zwischenzeitlich in Führung ging, den Sieg aber nie über die Ziellinie bringen konnte. Die späten Tore der Leverkusener in den letzten drei Begegnungen - darunter ein entscheidendes Tor im DFL-Supercup - zeugen von der Nervenstärke der Mannschaft von Xabi Alonso.

Leverkusens beeindruckende Form und defensive Herausforderungen

Leverkusen zeigt sich in der Bundesliga in bestechender Form und verlor nur eines der letzten 42 Spiele. Mit 105 Punkten seit Beginn der Vorsaison führt die Werkself die Liga an, noch vor dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Trotz dieser Dominanz hat Leverkusen in dieser Saison in keinem der ersten acht Spiele eine weiße Weste behalten, was für eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive spricht.

Besonders auffällig ist, dass die Mannschaft von Xabi Alonso in allen bisherigen Saisonspielen in Führung ging, aber neun Punkte nach einer Führung noch aus der Hand gab - ein Punkt, der gegen Stuttgart entscheidend sein könnte.

Spieler im Fokus: Florian Wirtz und Deniz Undav

Florian Wirtz, einer der Schlüsselspieler von Bayer 04 Leverkusen, befindet sich derzeit in einer kleinen Formkrise und ist seit vier Bundesliga-Spielen ohne Torbeteiligung. Gegen den VfB Stuttgart hat Wirtz jedoch eine beeindruckende Bilanz mit vier Toren in der Bundesliga – gegen kein anderes Team traf er häufiger.

Auf der anderen Seite steht Deniz Undav, der den VfB Stuttgart zuletzt als Kapitän anführte und in den letzten sechs Bundesliga-Einsätzen fünf Tore erzielte. Mit Jeff Chabot, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte fehlt, muss Stuttgart in der Abwehr umstellen, was Leverkusen zusätzliche Chancen eröffnen könnte.

