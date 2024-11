Bundesliga heute: St. Pauli - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 20:30 Uhr trifft der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion auf Holstein Kiel . Beide Teams stiegen im vergangenen Sommer gemeinsam aus der 2. Liga in die Bundesliga auf und stehen nun vor einem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Kiezkicker haben gegen die Störche eine beeindruckende Serie vorzuweisen: In den letzten drei Aufeinandertreffen in der 2. Liga konnten sie jeweils mindestens vier Tore erzielen. Besonders Oladapo Afolayan, der in diesen Spielen an fünf Toren direkt beteiligt war, wird im Fokus stehen. Allerdings hat St. Pauli in dieser Saison mit offensiven Problemen zu kämpfen – sie blieben in den ersten fünf Heimspielen torlos, was einen laufenden Vereinsnegativrekord darstellt.



St. Pauli - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker



Der FC St. Pauli hat in dieser Bundesliga-Saison mit acht Punkten aus elf Spielen einen enttäuschenden Start hingelegt und ist saisonübergreifend seit zehn Heimspielen sieglos. Diese Serie wollen die Hamburger heute Abend unbedingt beenden. Holstein Kiel hingegen spielt als Bundesliga-Neuling die schwächste Saison seit Tasmania Berlin 1965/66 und hat in den letzten beiden Partien Niederlagen hinnehmen müssen. Besonders anfällig zeigt sich die Defensive der Störche bei Standardsituationen, aus denen sie bereits neun Gegentore kassierten – ligaweit der höchste Wert. St. Pauli hingegen hat bisher nur ein Tor nach einem Standard erzielt, was auf eine spannende taktische Herausforderung für beide Teams hindeutet.





Defensive Stabilität gegen offensive Harmlosigkeit

Historische Chancen für St. Pauli gegen Bundesliga-Neulinge

Ein weiteres interessantes Detail ist die Schussstatistik beider Mannschaften: Mit Holstein Kiel (118) und dem FC St. Pauli (125) treffen die beiden Teams aufeinander, die in dieser Bundesliga-Saison die wenigsten Schüsse abgegeben haben. Während die Störche jedoch die meisten gegnerischen Abschlüsse zuließen, zeigt sich St. Paulis Defensive stabiler. Kiel kassierte bereits 28 Gegentore, doppelt so viele wie St. Pauli, das bislang 14 Gegentore hinnehmen musste. Besonders in der Anfangsviertelstunde sind die Kieler anfällig, was den Kiezkickern die Möglichkeit bietet, früh Druck auszuüben und die eigene Torflaute zu beenden.Historisch gesehen hat der FC St. Pauli in der Bundesliga noch nie gegen einen Neuling verloren. In vier Duellen gegen die Stuttgarter Kickers und die SG Wattenscheid in den späten 80er und frühen 90er Jahren gab es einen Sieg und drei Unentschieden. Auch als Aufsteiger selbst konnten die Hamburger in der Vergangenheit meist gegen Mitaufsteiger punkten. Holstein Kiel wird versuchen, diese Statistik zu durchbrechen und den ersten Bundesliga-Sieg gegen die Kiezkicker zu erringen. Beide Teams stehen unter Druck, Punkte zu sammeln, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Ein spannendes Duell erwartet die Fans im Millerntor-Stadion.